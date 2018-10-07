بسبب البوليساريو.. المغرب ينسحب من اجتماع وزاري باليابان

انسحب الوفد المغربي من الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا "تيكاد 7" في العاصمة اليابانية طوكيو احتجاجا على حضور البوليساريو.

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وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إنه: "بمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري لهذا المؤتمر المقرر من 5 إلى 7 أكتوبر، تسلل أعضاء من البوليساريو إلى اليابان".

وأضافت أنهم دخلوا بجوازات سفر دولة أخرى، و"حصلوا على اعتماد ببطاقات لجنة الاتحاد الإفريقي".

من جهته، قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو: "حتى وإن كان كيان يعلن عن نفسه كدولة، لا تعترف به اليابان، حاضرا داخل هذه القاعة، فإن هذا لا يعني، تحت أي ظرف، صراحة أو ضمنا، أن اليابان تعترف به كدولة".

وشدد الوزير على أنه: "من غير المسموح وضع أي أسماء أو أعلام، غير تلك التي تعود للاتحاد الإفريقي، بوصفه مشاركا في التنظيم، داخل قاعة الجلسات العامة".

ونظمت اليابان المؤتمر الدولي السابع حول التنمية بإفريقيا، 1993، بمشاركة مكتب المستشار الخاص لإفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إطلاق حوار سياسي بين القادة الأفارقة وشركائهم في التنمية، بالإضافة إلى معرفة احتياجات إفريقيا، وتعبئة المساعدة الدولية لفائدة تنمية القارة السمراء.

المصدر: الأناضول