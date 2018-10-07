"حماس" تعلق على عملية إطلاق النار ومقتل مستوطنين

قالت حركة "حماس" إن عملية إطلاق النار التي استهدفت مستوطنين جنوب نابلس، "تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا".

وأضافت الحركة في بيان عقب العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث: "إننا نبارك العملية البطولية لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي تتواصل في كافة الأراضي الفلسطينية، كما تؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة لمحاولات سلطات الاحتلال هدم الخان الأحمر، واعتقالهم لأبناء شعبنا في اقتحامات يومية للضفة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة واعتداءاتها الإرهابية المتكررة على مسيرات العودة السلمية، ما ينذر بأن الانفجار الفلسطيني قادم في وجه هذا المحتل".

وأكدت الحركة أن "خيار المقاومة والانتفاض هو خيارنا لصد هذا العدوان الإسرائيلي، بجعله يدفع ثمنا باهظا لجرائمه المستمرة بحق شعبنا".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية "بركان "، التي جرت صباح اليوم أمنيه واستخدم المنفذ فيها سلاح "كارلو" وهو من ضاحية شويكة في طولكرم ويجري البحث عنه.

المصدر: RT + وكالات