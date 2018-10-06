الصور الأولى من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بعد اختفاء خاشقجي
Reuters OSMAN ORSAL
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استقبل القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، اليوم السبت، في مقر بعثته الدبلوماسية بالمدينة التركية، مراسلا من وكالة "رويترز" لتأكيد عدم وجود الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالمبنى.
ونشرت الوكالة إثر المقابلة مجموعة من الصور تم التقاطها داخل البعثة الدبلوماسية خلال الجولة.
Reuters OSMAN ORSAL
Reuters OSMAN ORSAL
Reuters OSMAN ORSAL
Reuters OSMAN ORSAL
Reuters OSMAN ORSAL
المصدر: رويترز + سبق
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