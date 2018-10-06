"عطوة اعتراف" لـ 4 أشهر بوفاة الطفل هاشم الكردي

منحت عشيرة الكردي يوم السبت "عطوة اعتراف" لمدة 4 شهور لعشيرة الجناة المتورطين بوفاة الطفل هاشم الكردي.

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واشترطت العطوة عدم كفالة الجناة والبالغ عددهم 8 أشخاص، وعدم توكيل محام لهم.

كما اشترطت استنكار ذوي الجناة من فعلة أبنائهم بجريدتين رسميتين، والتكفل بكافة مصاريف علاجات الطفل هاشم قبل وفاته، بالإضافة إلى تكاليف والدته المصابة والتي ترقد بالمستشفى.

كما طالب بصيانة مركبة والد الطفل هاشم التي تم تحطيهما من قبل الجناة، وإسقاط الشكوى المقدمة من قبلهم على عماد الكردي لأنها شكوى كيدية.

وعطـوة الاعتراف، (مصطلح عشائري في الأردن) تؤخذ بعد انتهاء مدة الملاحقة الأمنية، وتتضمن اعتراف المتهم بالجريمة وتليها عطوة على حق وفيها يكون المتهم غير المعترف بالفعل الذي اتهم به، وفيها يتم تحكيم الأعراف القضائية من خلال محكمة خاصة لذلك لمعرفة أنه قام فعلا بفعله أم لا، أيضا تتم إجراءات هذه العطوة بالتسهيل والتدخل من قبل الأمن العام كممثل للسلطة الرسمية.

المصدر: موقع "عمون نيوز"