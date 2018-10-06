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مكتب رئيس وزراء العراق يصدر بيانا بشأن "معلومات كاذبة" عن قراراته

أخبار العالم العربي

مكتب رئيس وزراء العراق يصدر بيانا بشأن
AFP ALAIN JOCARD
رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي
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أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، بيانا حول "معلومات مفبركة" عن قراراته، مؤكدا أن التصريحات بشأنها المنسوبة للمصادر غير الرسمية "كاذبة".

وقال المكتب في البيان: "تنسب عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات لا صحة لها باسم رئيس مجلس الوزراء المكلف وكذلك معلومات مفبركة عن قرارات تم اتخاذها تنسبها لمصادر مجهولة".

وأكد المكتب الإعلامي للمهدي أن "ما ينسب من تصريحات لمصادر أو وجود قرارات صادر من سيادته كلها أخبار كاذبة جملة وتفصيلا ولم يصدر أي شيء بخصوصها".

ودعا البيان إلى "الاعتماد على الأخبار الرسمية" التي تصدر عن رئيس الوزراء المكلف أو مكتبه الإعلامي حصرا.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبار عدة نسبت للمهدي منها نبأ عن اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب.

المصدر: مكتب المهدي + السومرية نيوز

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