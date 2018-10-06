آثار العلاج لم تمنع أسماء الأسد من الظهور

نشرت أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري بشار الأسد صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد شهرين من بدء خطة علاجها من مرض السرطان.

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وظهرت زوجة الرئيس السوري في حلّة مختلفة بعد نحو شهرين من إعلانها إصابتها بمرض السرطان.

وترأست أسماء الأسد اجتماعا هذا الأسبوع حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي في سوريا.

ونوهت خلال الاجتماع بضرورة مأسسة عمل اللجان ضمن إطار يشمل مهامها وآليات عملها وقواعد تقييمها، والأسس والمعايير المعتمدة لتأليفها سواء على المستوى المركزي أو الفرعي للجان في المحافظات.

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وأكدت عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة تعزيز التكامل في أدوار العمل بين الإدارة واللجان العلمية في مفاصل الأولمبياد العلمي على وجه العموم، وبما يضمن إعداد وإنتاج خطط عمل الأولمبياد وفق مفهوم فريق العمل الواحد.

كما أكدت أيضا على أهمية مشروع الأولمبياد العلمي بمفهومه الشامل كمشروع بناء طرائق التفكير لدى الجيل الجديد بما يساهم في إعداد أجيال من الشباب السوري قادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل بمنهجية تفكير حل المشكلات بأساليب إبداعية، وتوجيه طاقات عناصر العمل في المشروع لهذه الغاية.

وكانت وكالة الأنباء السورية كشفت في شهر أغسطس 2018 أن زوجة الرئيس السوري بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكرا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور أسماء الأسد متمنيين لها الشفاء، ومعبرين عن التعاطف والتشجيع والمحبة.

المصدر: وكالات