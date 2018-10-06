ليبرمان يأمر بتقليص منطقة الصيد البحري في قطاع غزة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يوم السبت أوامر بتقليص منطقة الصيد البحري المسموح بها في قطاع غزة من 9 إلى 6 أميال.

واتُخِذ هذا القرار بعد جلسة أجراها ليبرمان مع الدوائر الأمنية وفي أعقاب المسيرات التي وقعت قرب السياج الأمني المحيط بالقطاع يوم الجمعة ومحاولات تنظيم المسيرات البحرية.

ووفقا لـموقع "صفا" الإخباري، لا تفي هذه المساحة وفق مختصون باحتياجات الصيادين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والاعتداءات المتواصلة التي يتعرضون لها في غزة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوة من سلاح البحرية في شمال قطاع غزة شقيقين فلسطينيين بعد أن خرق مركبهما المنطقة المسموح فيها بالصيد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن أفراد القوة أطلقوا النار في الهواء ثم على القارب لعدم انصياع الاثنين للأوامر بالتوقف، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح طفيفة وقام الجنود بتقديم العلاج الطبي له.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشقيقين يدعيان صفوت ورفعت زايد، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة مركبهما.

المصدر: وكالات