سيناتور روسي يرد على بن سلمان: توقعات ولي العهد محيرة

اعتبر السيناتور الروسي الرفيع، سيرغي كالاشنيكوف، أن توقعات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول اختفاء روسيا من سوق النفط العالمية بعد 19 سنة تبعث على الحيرة.

وقال كالاشنيكوف، وهو نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الاتحاد التابع للبرلمان الروسي، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت: "لا أعلم إلى ماذا استندت هذه التوقعات لا سيما أن روسيا لديها نسبة كبيرة من الاحتياطيات النفطية غير المؤكدة".

وأشار كالاشنيكوف إلى أن كمية الودائع النفطية المستكشفة تشهد انخفاضا في جميع أنحاء العالم، لكن يتم استبدالها بأنواع أخرى من الوقود، بما في ذلك النفط الصخري.

وأكد السيناتور الروسي أن استخراج النفط في السعودية أمر أسهل مقارنة مع روسيا، موضحا أن تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط أقل بكثير في المملكة.

وشدد كالاشنيكوف مع ذلك على أن "لدى السعودية آفاقا جيدة، لكن مساحتها النفطية بدأت بالانحسار"، وأعرب عن قناعته بأن هذه التصريحات "لن تؤثر بأي صورة على وضع سوق المنتجات النفطية في الوقت الراهن"​​​.

وتوقع ولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة "Bloomberg" الأمريكي نشر نصها مساء أمس الجمعة أن روسيا قد تختفي من سوق النفط العالمية خلال 19 سنة.

وقال محمد بن سلمان في هذا السياق: "سيستمر الطلب على النفط بالارتفاع حتى عام 2030 بأكثر من 1% إلى 1،5%، وربما أكثر من ذلك. ويعتقد البعض بأنه سينخفض بعد 2030. لكننا نؤمن بأنه على الجانب الآخر، سنرى اختفاء الكثير من المنتجين. فعلى سبيل المثال، نعتقد أن الصين ستتراجع بعد 5 أعوام من اليوم. وستستمر بلدان أخرى في الاختفاء كدول منتجة للنفط. وبعد 19 عاما ستتراجع روسيا بـ10 ملايين برميل إذا لم تختف بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي + Bloomberg + سبق