العفو عن 3682 سجينا في مصر بمناسبة ذكرى "انتصار أكتوبر"

أعلن مسؤول أمني بارز في مصر، يوم السبت، أن سلطات بلاده أفرجت عن 3682 سجينا، بينهم أكثر من ألفين بعفو رئاسي.

وكشف اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصرية، أن عملية الإفراج تمت بمناسبة الاحتفالات بمناسبة ذكرى "انتصار أكتوبر 1973، وفق ما نقلته بوابة صحيفة الأهرام.

وأفاد المسؤول المصري بأن مصلحة السجون أفرجت عن 896 سجينا من ذوي الغرامات، و2068 سجينا بالعفو الرئاسي بمناسبة احتفالات أكتوبر، كما أفرجت عن 718 إفراجا شرطيا، ليكون الإجمالي 3682 نزيلا.

ونظّم قطاع مصلحة السجون احتفالية بمناسبة ذكرى أكتوبر، التي جرى فيها الإفراج عن المئات من النزلاء.

وشهدت مناطق السجون بطرة، احتفالا ضخما لحظة الإفراج عن السجناء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية