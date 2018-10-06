مصر.. منع الناشط خالد علي من السفر إلى تونس

أصدر المستشار هشام عبد المجيد المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة، يوم السبت، قرارا بمنع الناشط المصري خالد علي من السفر خارج البلاد في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني.

كما قرر المستشار استدعاءه للتحقيق بعد الانتهاء من فحص عدد من المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.

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يذكر أن محكمة استئناف القاهرة انتدبت المستشار هشام عبد المجيد للتحقيق في القضية "رقم 173" المعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني.

وعلق المحامي الحقوقي خالد علي المرشح السابق للرئاسة المصرية على ما تم نشره من أخبار عبر وسائل الإعلام عن منعه من السفر، لافتا إلى أنه ليس ذي أهمية بالنسبة له.

وقال علي في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح الخير على كل من يدافع عن أرضك، في إشارة إلى مصر، وكل من ساهم في تحريرك.

وأضاف أنه يعتذر للأشقاء في تونس لأنه لم يستطع الحضور للمرافعة في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كما وعد الأسبوع الماضي أثناء زيارته الأخيرة إلى تونس.

وختم تدوينته قائلا: "كل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم أحبك أكثر مما فات".

وأرفق الناشط المصري علي خالد تدوينته بشريط فيديو تحت عنوان "ممنوع من السفر" من مسرحية كعبلون للفنان المصري القدير سعيد صالح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + "فيسبوك"