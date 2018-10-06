ترامب يلتزم الصمت!

ليس من عاداته أن يلتزم الصمت ويمتنع عن التغريد أو التعليق على موضوع أو مسألة ما، لكن صمته على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حواره مع وكالة بلومبرغ يثير تساؤلات عدة.

فالحديث هنا يدور حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اكتفى منذ يوم الجمعة بإعادة نشر فيديوهات زوجته ميلانيا عند وصولها إلى غانا وملاوي، بالإضافة إلى شريط فيديو لكلمته أمام حشد من مؤيديه في ولاية مينيسوتا والذي تحدث فيه من جديد بطريقة "استعراضية" عن مطالبته السعودية بدفع نسبة أكبر من ثروتها مقابل حماية بلاده لها.

وكأن ترامب بإعادة نشره فيديو كلمته في ولاية مينيسوتا، يريد توجيه رسالة مبطّنة أو ضمنية ردا على ما جاء على لسان ولي العهد السعودي، ويؤكد أنه لن يتراجع عن تصريحاته أو يغير من موقفه بشأن مطالبته السعودية بدفع نسبة أكبر من ثروتها مقابل حماية بلاده لها.

Thank you Minnesota - I love you!https://t.co/eQC2NqdIil — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2018 г.

ونقل ترامب في كلمة أمام تجمع انتخابي لمؤيديه في ولاية مينيسوتا، حديثا ادعى أنه دار حوار بينه وبين العاهل السعودي.

وزعم الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام مؤيديه أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رد على طلبه دفع المليارات مقابل الحماية بالقول: "لكن لا أحد طلب مني ذلك".

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وكان ترامب حذر في مناسبة سابقة وبطريقة غير مسبوقة في التعاملات السياسية، من أن الملك السعودي لن يبقى في السلطة "أسبوعين" من دون حماية الجيش الأمريكي، وطلب منه الدفع مقابل ذلك.

وصرح ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية ميسيسبي الثلاثاء الماضي، بلغة استفزازية ومتعالية: "نحن نحمي السعودية.. ستقولون إنهم أغنياء.. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت له أيها الملك، نحن نحميك، ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين من دوننا، وعليك أن تدفع لجيشنا".

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار نشرته وكالة "بلومبرغ" الجمعة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "لن تدفع في الوقت الراهن أي شيء مقابل أمنها".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة ولا تأخذها مجانا، وأضاف "في الوقت الحاضر لن ندفع شيئا مقابل أمننا".

المصدر: وكالات + تويتر