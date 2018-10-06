فصيلان معارضان يعلنان البدء بسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح بإدلب

بدأت فصائل تابعة للمعارضة السورية المسلحة بسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" اليوم السبت.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين من الفصيلين المعارضين قولهما إن عملية السحب بدأت صباح اليوم وستستغرق عدة أيام.

وينبغي على كافة الفصائل المسلحة سحب أسلحتها الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع من المنطقة بحلول الـ10 من أكتوبر الجاري، على أن تنسحب عناصر الفصائل المصنفة إرهابية منها كليا بحلول منتصف الشهر، وذلك بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في17 سبتمبر الماضي.

وينص الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، بعمق 15 – 20 كلم بحلول 15 أكتوبر الجاري.

المصدر: رويترز