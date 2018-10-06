قطر جهزت مفاجأة لزوارها في كأس العالم 2022
قال وزير المواصلات والاتصالات القطري إن مترو الدوحة سيتيح للركاب فرصة التنقل داخل قطر بتحريك قطار كل 86 ثانية بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من مليون راكب خلال كأس العالم 2022.
وأضاف الوزير جاسم بن سيف السليطي خلال توقيع اتفاقيتين لمشروع مترو الدوحة بمقر وزارة المواصلات والاتصالات، يوم الخميس، أن هذه القدرة الاستيعابية كبيرة جدا، ولم تحدث في أي من الدول التي استضافت كأس العالم سابقا، وذلك تحسبا لوصول أعداد إضافية من المشجعين.
وأوضح السليطي أن خطة المواصلات مبنية على أعداد أكبر من الأرقام التي حصلت عليها الوزارة من اللجنة المنظمة لكأس العالم، بما يتيح مرونة وسهولة التحرك خلال كأس العالم وذلك تنفيذا لهذه الخطة.
وأشار إلى أن مشروع مترو الدوحة وترام لوسيل يسيران على قدم وساق، وهناك تقدم في البرنامج الزمني بوتيرة أسرع من الوتيرة العادية، حيث حققت الوزارة خلال العامين الماضيين قفزة كبيرة تتضح للعيان في جميع أنحاء الدوحة وهي في مراحل التشطيب النهائية.
المصدر: بوابة الشروق