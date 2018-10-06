العراق.. تفجيران في بيجي والفلوجة

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص بينهم رجال أمن بتفجير في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، فيما أشار إلى وجود تفجير آخر في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المركز في بيان مقتضب تلقت "RT" نسخة منه إن "اعتداء إرهابيا بواسطة عجلة مفخخة نوع "كيا" كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة أسفر عن إصابة شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته أخرى قال المركز إن "عبوة ناسفة انفجرت غرب قضاء بيجي على عجلة تقل مجموعة من العاملين في مصفاة الصينية، مما أدى إلى إصابة عدد منهم"، دون أن يذكر العدد بالضبط.

المصدر: RT