حريق ضخم يندلع في محافظة الوادي الجديد المصرية

ارتفع عدد المصابين جراء حريق اندلع في 3 عزب بقرية الراشدة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في مصر، إلى 32 شخصا، وهو الحريق الأكبر في تاريخ المحافظة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المصرية بالمحافظة سيدة مشرف، إن من بين المصابين 4 من أفراد الشرطة، وأنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات والتعامل الفوري لإسعافها.

وأضافت أنه جرى استدعاء جميع أطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات نتيجة الحريق الذي نشب في مزارع النخيل.

كما أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بأربع مروحيات للمساعدة في إخماد الحريق، لافتا إلى أن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع الحادث.

هذا وتواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على الحريق وفرضت جدارا أمنيا بمحيط المنازل وأقامت عازلا ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانا.

ونشب الحريق مساء أمس الجمعة في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة، أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات. واقتراب الحريق من المنازل مما اضطر الأهالي لترك منازلهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية