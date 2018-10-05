أبرز ما جاء في حوار ولي العهد السعودي مع وكالة "بلومبرغ"

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية مساء الجمعة على موقعها الرسمي حوارا أجرته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطرق فيه للعديد من المسائل والمواضيع.

بن سلمان يرد على ترامب

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- السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية إنها موجودة منذ عام 1744 أعتقد قبل أكثر من 30 عاما من وجود الولايات المتحدة

- الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط

- على الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا

- نحن نجحنا، والولايات المتحدة في ظل قيادة أوباما قد فشلت

- لن ندفع شيئا مقابل أمننا

- جميع الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة قد دفعنا من أجلها، إنها ليست أسلحة مجانية قمنا بشراء كل شيء بالمال

- كانت لدينا استراتيجية لتحويل معظم تسلحنا إلى دول أخرى ولكن عندما أصبح ترامب رئيسا قمنا بتغيير استراتيجيتنا للتسلح

- 99% من الأمور مع الولايات المتحدة الجيدة ومسألة سيئة واحدة فقط

- أنا أحب العمل مع ترامب أنا حقا أحب العمل معه ولقد حققنا الكثير في الشرق الأوسط خصوصا ضد التطرف والإرهاب

- نحن الآن ندحر المتطرفين والإرهابيين وتحركات إيران السلبية في الشرق الأوسط بطريقة جيدة.

- لدينا استثمارات ضخمة بين البلدين ولدينا تحسن في تجارتنا والكثير من الإنجازات، وهذا أمر عظيم جدا

الأزمة مع كندا

- كندا أعطت أمرا للسعودية بشأن مسألة داخلية

- لقد اتخذوا إجراءات ضد قانون الأمم المتحدة وضد مبادئ العمل لقد تدخلوا في مسألة ليست مسألة كندية

- يجب على الكنديين الاعتذار

- على الحكومة الكندية أن تهتم بالمصالح الكندية وليس لهم علاقة بالمصالح السعودية

اختفاء خاشقجي إقرأ المزيد

- نسمع عن إشاعات حول ما حدث هو مواطن سعودي ونحن حريصون جدا على معرفة ما حدث له

- نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال

- خاشقجي ليس داخل القنصلية السعودية

- نحن مستعدون للترحيب بالحكومة التركية في حال كانوا راغبين في البحث عنه في المبنى الخاص بنا

- المبنى يعد منطقة سيادية لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والقيام بكل ما يريدونه

الكويت

- نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيءٍ مع الكويت

- هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ50 سنة الماضية والجانب الكويتي يريد حلَها الآن

- الأمور العالقة هي جزء من مسائل ذات علاقة بالسيادة لم يتم حلها بين المملكة والكويت خلال الـ50 سنة الماضية

- نسعى للاتفاق مع الكويت حول إنتاج النفط في المنطقة المحايدة

أرامكو

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- تأجيل رؤية 2030 غير صحيح

- على أرامكو أن تستثمر المزيد في المصب (downstream) لأننا نعلم أن الطلب على النفط بعد 20 عاما من اليوم سيكون من البتروكيماويات

- عام 2020 سيتم طرح أرامكو للاكتتاب العام

- مطلع عام 2021 سيكون لدى الصندوق 100 مليار دولار من طرح أرامكو للاكتتاب العام

- بحلول عام 2030 سنقوم بإنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من البتروكيماويات غالبيتها داخل السعودية وجزءٌ منها خارج المملكة، وهذا سيتم من خلال شركتي أرامكو وسابك

- طرح أرامكو سيكون بنسبة 5 % كاملة

- ملكية أرامكو ستكون في يد الحكومة السعودية وأموال الاكتتاب ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة

النفط إقرأ المزيد

- على مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط ما إذا كان سعر النفط صحيحا أم لا

- سعر النفط يعتمد على العرض والطلب وبناء عليهما يتحدد سعره

- ما التزمنا به في السعودية هو التأكد من عدم وجود نقص في المعروض

- نحن نعمل مع حلفائنا في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك للتأكد وجود معروض مستدام لدينا من النفط

- ترامب طلب من السعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك تعويض النقص بعد تخفيض إيران لصادراتها

- السعودية وشركائها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك زادوا الصادرات بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا

- اليوم ننتج حوالي 10.7 مليون برميل يوميا

- لدينا مخزونٌ احتياطي يقدر بـ 1.3 مليون برميل يوميا دون أي استثمار

اعتقالات الريتز

- حجم المبلغ الذي تم تحصيله من اعتقالات فندق الريتز كارلتون فاق 35 مليار دولار اليوم

- تم تحصيل 40% من المبلغ الحالي على شكل نقد، و60% الباقية في الغالب على شكل أصول.

- لقد تبقى حوالي ثمانية أشخاص من حملة الاعتقالات هم الآن مع محامين خاصين بهم

البحرين

- هناك إعلان جماعي لدعم البحرين من الكويت والإمارات والسعودية وسيكون في فئات مختلفة

- الدعم سيغطي احتياجات البحرين على مدى 5 أعوام

اليمن

- نأمل في أن ينتهي الصراع في أقرب وقت ممكن

- لا نريد أن يكون لدينا حزب الله جديد في شبه الجزيرة العربية

- لا أحد يريد وجود حزب الله في مضيق يمر من خلاله حوالي 15% من التجارة العالمية

المصدر: وكالة بلومبرغ