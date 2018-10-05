السعودية تتضامن مع تركيا

دانت السعودية، يوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف ناقلة جنود أتراك في ولاية "باطمان" شرقي البلاد.

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وأكد مسؤول في الخارجية السعودية، أن بلاده تتضامن وتقف إلى جانب تركيا في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما أعربت الخارجية السعودية عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والحكومة التركية في شهداء الهجوم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

والخميس، لقي 7 عسكريين أتراك مصرعهم إثر انفجار لغم زرعه مسلحون على جانب الطريق بمنطقة "غرجوش" بباطمان.

وأطلقت القوات المسلحة التركية عملية واسعة في المنطقة للقبض على منفذي العملية.

وأفادت قناة "HaberTurk" التركية بأن العسكريين كانوا يؤمنون الحماية لعمال يشقون طريقا في محافظة بطمان، مضيفة أن تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع تم أثناء مرور مدرعة عسكرية تنقل الجنود.

المصدر: وكالات