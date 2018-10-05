بوغدانوف: بوتين قد يلتقي محمد بن سلمان الشهر المقبل

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل.

وقال بوغدانوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد بأنه ستكون لدى قيادتنا إمكانية التواصل مع القيادة السعودية خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس... وستكون هناك إمكانية للاتصال، وكما سمعت يتوجه إلى هناك ولي العهد، وليس الملك".

وأضاف أنه إذا كان ولي العهد السعودي موجودا في بوينس آيرس، "فمن الممكن أن يكون هناك تواصل من نوع ما. وأعتقد أن ذلك سيكون جزءا مهما من التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية".

يتبع..