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6000 جلدة و80 عاما سجنا للمعتدين على رجل أمن سعودي

أخبار العالم العربي

6000 جلدة و80 عاما سجنا للمعتدين على رجل أمن سعوديصورة أرشيفية
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نفذت الجهات المختصة في محافظة جدة حكم الجلد بحق 4 أشخاص في قضية الاعتداء على رجل مرور.

وأصدرت المحكمة الجزائية في جدة أحكاما بالسجن مجموعها 80 عاما، والجلد لكل للمتورطين بدهس رجل أمن، وهم 3 تشاديين، ويمنيان، ونيجيري وسعودي.

وشملت الأحكام سجن المتهم الرئيسي 18عاما، واثنين آخرين 16 عاما، والمتهم الرابع 15 عاما، و3 متهمين 5 سنوات، والجلد لكل متهم 100 جلدة كل سنة مقترنة بمدة عقوبتهم.

وفي وقت سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الأشخاص يقودون دبابات في كورنيش جدة بحي الحمراء أثناء اعتدائهم على حارس أمن في حي الحمراء، بالإضافة إلى دهسهم رجل أمن من منسوبي المرور في محافظة جدة.

وعلى إثر المقطع، أعلنت إمارة منطقة مكة بأن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على جميع المتورطين في الاعتداء، وإيداعهم السجن، وإحالة قضيتهم للجهات المختصة في حينها، حتى صدور الأحكام عليهم.

المصدر: صحيفة عاجل

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