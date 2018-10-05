ترامب ينقل حوارا مع العاهل السعودي: قلت له هل تمانع في الدفع.. هل تمانع؟

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بطريقة استعراضية عن مطالبته السعودية بدفع نسبة أكبر من ثروتها مقابل حماية بلاده لها.

ونقل ترامب في كلمة أمام تجمع انتخابي لمؤيديه في ولاية مينيسوتا، حديثا ادعى أنه دار بينه وبين العاهل السعودي.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رد على طلبه دفع المليارات مقابل الحماية بالقول: "لكن لا أحد طلب مني ذلك".

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وأعلن ترامب على الملأ وبصوت جهوري، أنه طرح طلبه على الملك سلمان قائلا: هل تمانع في الدفع مقابل الحماية؟ هل تمانع؟ ادفع! تدفعون 30% هل تمانع في الدفع؟

الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا قبل قليل يكشف عن المزيد من تفاصيل محادثاته مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مشيرا الى ان الملك وافق على دفع لزيادة مساهمته في تحمل تكاليف الحماية الاميركية التي تصل الى ٣٠٪ حاليا حسب وصفه. pic.twitter.com/lO6ly1p1DT — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) October 5, 2018

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في مناسبة سابقة وبطريقة غير مسبوقة في التعاملات السياسية، من أن لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" من دون حماية الجيش الأمريكي، وطلب منه الدفع مقابل ذلك.

وقال ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية ميسيسبي الثلاثاء الماضي، بلغة استفزازية ومتعالية: "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت له "أيها الملك، نحن نحميك، ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين من دوننا، وعليك أن تدفع لجيشك".

المصدر: وكالات