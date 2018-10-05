ليبرمان لحماس: لنا حساب آخر بعد الأعياد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قادة حركة حماس بالأخذ بعين الاعتبار، أن فترة الأعياد اليهودية انتهت، وذلك في ظل استمرار خروج "مسيرات العودة" المطالبة برفع الحصار.

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وكتب ليبرمان على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "لقد مر شهر الأعياد اليهودية تماما كما خططنا دون أي تدهور لمواجهة، وجبينا ثمنا باهظا من المشاغبين على حدود غزة"

עברנו את חודש חגי תשרי בדיוק כפי שתכננו, ללא התלקחות ותוך גביית מחיר כבד מהמתפרעים בגבול עזה. 'אחרי החגים' הגיע. ואני אומר לראשי החמאס: 'קחו את זה בחשבון'.

תודה לחיילי צה"ל. שבת שלום — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) October 5, 2018

وأضاف: "انتهت الأعياد الآن وأنا أقول لقادة حماس خذوا ذلك بعين الاعتبار، شكرا لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

من جهتها اعتبرت حركة "حماس" تهديدات ليبرمان، بالتصعيد ضد قطاع غزة "فارغة ولن توقف مسيرات العودة".

وقرر الجيش الإسرائيلي أمس تعزيز قواته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، ونشر المزيد من منظومة الدفاع المضادة للصواريخ "القبة الحديدية"، وذلك في أعقاب جلسة تشاورية عقدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت مع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك في ضوء معلومات استخباراتية أشارت إلى احتمال تصعيد الفلسطينيين للمواجهات على طول السياج الأمني، ومشاركة الآلاف في المسيرات الأسبوعية المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له أمس "في إطار تقييم الوضع الذي أقامه رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، هذا الصباح، وباشتراك كبار قادة جيش الدفاع والأمن العام "الشاباك"، تقرر تعزيز القوات بشكل واسع في الأيام القريبة في منطقة القيادة الجنوبية، والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات الإرهاب، ومنع التسلل إلى إسرائيل في منطقة السياج الأمني في قطاع غزة".

وأكد أدرعي على أن الجيش "جاهز لمختلف السيناريوهات"، محملا حماس "المسؤولية لكل ما يحدث في قطاع غزة ومنه".

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي يعلن زيادة منظومة بطاريات القبة الحديدية في الجنوب كجزء من الاستعدادات المتزايدة في المنطقة".

ومن المقرر أن تنطلق في قطاع غزة فعاليات الجمعة 28 من "مسيرات العودة وكسر الحصار" في عدد من نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي شرقي القطاع.

المصدر: وكالات