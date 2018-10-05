النساء في مخيمات اللاجئين باليونان.. الاستحمام غير آمن

حذرت منظمة العفو الدولية من الوضع الكارثي، الذي تعيشه النساء في مخيمات اللاجئين باليونان، حيث بتن يخشين مغادرة خيامهن ليلا أو استخدام أماكن الاستحمام العامة غير الآمنة.

كذلك تضطر النساء الحبالى للنوم على الأرض في ظروف غير صحية.

وتظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن أكثر من نصف المهاجرين الذين قدموا إلى اليونان نساء وأطفال.

ورغم أن أعداد اللاجئين تراجعت مقارنة بتلك، التي كانت في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا عام 2015، إلا أن إجراءات اللجوء البطيئة تحصر الآلاف من طالبي اللجوء داخل منشآت مكتظة على بضع جزر يونانية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن الأنشطة اليومية في تلك المخيمات، مثل الاستحمام، أصبحت تشكل خطورة على الفتيات والسيدات، مشيرة إلى أن غياب قواعد الصحة العامة وعدم توافر مياه الشرب النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي السليمة وتفشي الأمراض، التي تنقلها الفئران شائعة في تلك المخيمات جميعا.

ونقلت المنظمة عن امرأة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، قولها إن "مياه الاستحمام في المخيم باردة والأبواب لا توصد. الرجال يدخلون بينما نحن بالداخل. ولا إضاءة في المراحيض".

وأضافت المرأة، التي غيرت اسمها إلى أديل، ووصلت إلى جزيرة ساموس في ديسمبر كانون الأول: "أحيانا أذهب إلى المرحاض ليلا صحبة شقيقتي أو أتبول في دلو".

وقالت لاجئة من العراق تقيم في مخيم "سكاراماجاس" قرب أثينا: "نشعر أننا أصبحنا في طي النسيان تماما. بعضنا في المخيم منذ عامين ولا شيء يتغير. لا نعرف ماذا سيحدث لنا".

وقال الأمين العام لمنظمة العفو، كومي نايدو، بعد زيارته جزيرة ليسبوس الخميس الماضي، إن "رفض الحكومات الأوروبية المشين لفتح ممرات آمنة وشرعية للاجئين الفارين من الحرب يعرض السيدات والفتيات لمزيد من الانتهاكات".

المصدر: رويترز