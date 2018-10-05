شروط مشاركة المغاربة في قرعة "الغرين كارد" الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن انطلاق التسجيل في قرعة الهجرة التعددية (DV2020) للمغاربة.

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وانطلقت عملية التسجيل يوم الأربعاء الماضي وتتواصل إلى غاية 6 نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الوحيد المخصص لهذه القرعة، وهو "dvlottery.state.gov".

وأكدت الخارجية الأمريكية على أن التسجيل في قرعة "الغرين كارد" مجاني لا تترتب عليه أي رسوم، وحذرت من تقديم الطلبات عبر الشركات الخاصة، حتى يقع المتقدمون في أي عمليات احتيال.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن الوسيلة الوحيدة للتأكد من نتائج القرعة تكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك، والذي ستنشر فيه نتائج القرعة بداية من 7 مايو 2019 المقبل.

وبعد اختيار المتقدمين من طريق عملية اختيار عشوائي، سيتم توجيه المرشحين للهجرة نحو السفارة الأمريكية لمباشرة إجراءات طلب التأشيرة، إذ تُدفع رسوم خاصة بتأشيرة الهجرة فقط، وذلك في مقر السفارة الأمريكية.

وحددت السفارة الأمريكية في الرباط شروطا معينة، على سبيل المثال أن يكون مقدمو الطلبات أو زوجاتهم ينتمون إلى بلد مؤهل، مثل المغرب والتوفر على الأقل على شهادة تعليمية متوجة بنجاح، (الباكالوريا أو ما يعادلها)، أو خبرة عمل كافية.

وتابع المصدر الرسمي بأن "المغاربة الراغبين في المشاركة في القرعة يتعين عليهم الحصول على المعلومات الكافية من موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ثم بعد ذلك يختار مقدمو الطلبات عن طريق سحب إلكتروني عشوائي لإجراء المقابلات"، مع الإشارة إلى أن "الذين تم اختيارهم لإجراء المقابلات لا يضمنون بالضرورة الحصول على تأشيرات."

وفي المغرب يترشح سنويا حوالي 100 ألف مغربي في القرعة من أجل الحصول على الإقامة الدائمة ("الغرين كارد") وتحقيق حلم الهجرة إلى أمريكا. وتمنح القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء سنويا ما بين 900 إلى 1000 تأشيرة "فيزا" خاصة بالفائزين في القرعة.

المصدر: هيسبريس