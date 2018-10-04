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قرقاش يرد على اتهامات الجندوبي للسعودية والإمارات بشأن اليمن

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قرقاش يرد على اتهامات الجندوبي للسعودية والإمارات بشأن اليمن
AFP KARIM SAHIB
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على اتهامات رئيس فريق الخبراء الأممي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كما الجندوبي للإمارات والسعودية.

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر" أن "هجوم كمال الجندوبي في الإعلام القطري على السعودية والإمارات دليل عدم مهنية لمن تم تعيينه رئيسا لفريق الخبراء حول اليمن".

وأضاف قرقاش أن "اتهامات الجندوبي والمنصة التي استخدمها لا تليق بموقعه وتؤكد مجددا تسييس الملف والذي كان واضحا في غياب توازن تقريره وخلل منهجيته".

وكان كمال الجندوبي قد اتهم السعودية والإمارات في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية بأنهما شكلتا جماعات ضغط للتأثير على فريق الخبراء للأمم المتحدة، ودافع عن تقرير فريقه الذي تضمن اتهامات للتحالف العربي بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان باليمن.

المصدر: RT

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