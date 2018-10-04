بالصور.. مقاتلات القوات الملكية السعودية تحط في تونس

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى الجمهورية التونسية للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة مع جيش الطيران التونسي، بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، أنه كان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان، وقائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، وعدد من ضباط الجانبين.

وأوضح الملحق العسكري أن وصول المقاتلات الملكية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة يعني الانطلاق الفعلي لتنفيذ المناورات مع جيش الطيران التونسي.

من جهته أفاد قائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني بأن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات مع القوات الجويبة التونسية.

وقال إنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني بين الأطقم الجوية والفنية على مستوى الصيانة والتموين والتحضير العملياتي ‏وكذلك التدريب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة.

كما صرح الرائد الطيار خالد بن أحمد الحارثي أنه تم إنهاء مرحلة عبور الطائرات المقاتلة بنجاح وتم الوصول في الوقت المحدد حسب ما خطط له مسبقا.

المصدر: واس