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الحريري: ليس من الحكمة أن تعادي الخليج وتحاور سوريا

أخبار العالم العربي

الحريري: ليس من الحكمة أن تعادي الخليج وتحاور سوريارئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
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نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري مساء الخميس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحدث فيها بشكل مختصر عن العلاقات مع السعودية وسوريا.

وقال الحريري في تغريدته إنه يعتمد سياسة النأي بالنفس وإنه يؤمن بها.

وأضاف متسائلا: "هل من الحكمة أن نتهجّم على دول الخليج التي يعمل فيها حوالي 400 ألف لبناني وفي المقابل يطلب منا الحوار مع سوريا؟

وتابع قائلا إنه لن يزور سوريا، وإنه ليس الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع دمشق، بل هي مشكلة إقليمية ودولية وعلينا الانتظار للحكم على الأمور.

وانتقد رئيس الوزراء المكلف "تيار المستقبل"، حيث قال إن مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، مشيرا إلى أنه يعمل لكل لبنان على عكس بعض الأحزاب.

وبين أن "تيار المستقبل" مبني على أسس عابرة للطوائف وسيظل قيما على هذه الأسس.

المصدر: "تويتر" رئيس الوزراء اللبناني

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