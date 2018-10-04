الحريري: ليس من الحكمة أن تعادي الخليج وتحاور سوريا

نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري مساء الخميس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحدث فيها بشكل مختصر عن العلاقات مع السعودية وسوريا.

وقال الحريري في تغريدته إنه يعتمد سياسة النأي بالنفس وإنه يؤمن بها.

وأضاف متسائلا: "هل من الحكمة أن نتهجّم على دول الخليج التي يعمل فيها حوالي 400 ألف لبناني وفي المقابل يطلب منا الحوار مع سوريا؟

أنا أعتمد سياسة النأي بالنفس وأنا أؤمن بها. فهل من الحكمة أن نتهجّم على دول الخليج التي يعمل فيها حوالي 400 ألف لبناني وفي المقابل يُطلب منا الحوار مع سوريا؟ #صار_الوقت — Saad Hariri (@saadhariri) 4 октября 2018 г.

وتابع قائلا إنه لن يزور سوريا، وإنه ليس الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع دمشق، بل هي مشكلة إقليمية ودولية وعلينا الانتظار للحكم على الأمور.

لن أزور سوريا، ولست الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع سوريا، بل هي مشكلة اقليمية ودولية وعلينا الانتظار للحكم على الأمور #صار_الوقت — Saad Hariri (@saadhariri) 4 октября 2018 г.

وانتقد رئيس الوزراء المكلف "تيار المستقبل"، حيث قال إن مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، مشيرا إلى أنه يعمل لكل لبنان على عكس بعض الأحزاب.

وبين أن "تيار المستقبل" مبني على أسس عابرة للطوائف وسيظل قيما على هذه الأسس.

مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، أنا أعمل لكل لبنان على عكس بعض الأحزاب، وتيار المستقبل مبني على أسس عابرة للطوائف وسيظل على هذه الأسس #صار_الوقت — Saad Hariri (@saadhariri) 4 октября 2018 г.

المصدر: "تويتر" رئيس الوزراء اللبناني