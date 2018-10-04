نتنياهو: عباس يخنق غزة

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتضييق الخناق على قطاع غزة، معتبرا أن أعمال السلطة الوطنية الفلسطينية تسببت بتردي الأوضاع في القطاع.

وقال نتنياهو خلال لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في إسرائيل، اليوم الخميس: "في السنة الأخيرة جعل عباس الأوضاع في غزة أكثر صعوبة من خلال تضييق الخناق على تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى غزة".

وأشار نتنياهو إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قائلا إنه "بنتيجة تضييق الخناق هذا، تزداد الضغوط، مما أدى إلى قيام حماس بهجمات ضد إسرائيل بين حين وآخر، وكثافتها منخفضة نسبيا، لكن الخناق يزداد شدة".

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كما اتهم نتنياهو محمود عباس بعرقلة تقديم الأمم المتحدة مساعدات لغزة.

وأضاف أنه سيكون من الخطأ بالنسبة لحركة حماس أن تعتقد بأنه يمكن لها أن تهاجم إسرائيل بسبب تردي الأوضاع في غزة، محذرا من أن رد إسرائيل سيكون قاسيا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حركة حماس ستتحمل كافة تبعات سيطرتها على القطاع إن لم تسمح بتمكين حكومة التوافق، فيما أكدت حماس أن لديها خيارات لمواجهة ما اعتبرته عقوبات من قبل السلطة الفلسطينية.

المصدر: وكالات