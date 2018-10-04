بالصور.. أردوغان يلتقي الملكة رانيا في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ملكة الأردن، رانيا العبد الله، في مدينة إسطنبول.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن اللقاء بين أردوغان والعبد الله جرى على هامش المنتدى الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية "TRT World"، مشيرة إلى أن المحادثات حضرتها عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان.

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بدورها، أفادت وكالة "بترا" الأردنية بأن اللقاء تناول "الحديث عن عمق العلاقات المشتركة بين البلدين"، مضيفة أنه "جرت الإشادة بجهود الأردن في استقبال اللاجئين وترسيخ قيم الإسلام السمحة والمعتدلة".

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وفي كلمة ألقتها في وقت سابق من اليوم خلال مشاركتها في المنتدى، دعت الملكة الأردنية إلى العمل الجاد من أجل تحقيق السلام والعدالة والأمن، وحثت دول العالم على التصدي لأقسى الوقائع في العالم دون خسارة القيم الإنسانية.

وأشارت الملكة رانيا إلى التزام الأردن وتركيا تجاه استضافة اللاجئين، مشيدة بعلاقات التعاون التاريخية بين البلدين.

المصدر: الأناضول + بترا