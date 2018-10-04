تسمم سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق بمياه ملوثة

أصيب سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بليكوا بحالة تسمم جراء شربه مياه ملوثة خلال زيارته إلى محافظة البصرة، ما استدعى نقله إلى فندق وسط المدينة لتلقي العلاج.

وقال بليكوا في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، "شكرا لجميع الذين سألوا عن صحتي.. لقد أصبت بالمرض هذا الصباح وأجبرت على إلغاء عدة اجتماعات".

وأضاف "قام طبيب اليونيسف بتشخيص سبب المرض وهو تلوث المياه".

وتابع: "لم أكن أنوي أن أتضامن مع أهل البصرة من قبل، ولكنني الآن أشارككم ما تشعرون به من معاناة".

Thanks to all that have checked on my health . I did fell sick this morning and had to cancel several meetings. UNICEF doctor diagnosed the cause as water pollution. I did not intended to take my solidarity with the people of Basra that far, but certainly now share how you feel. pic.twitter.com/sVISaLzbGB — Ramon Blecua (@EUAmbIraq) 4 октября 2018 г.

ووصل بليكوا إلى البصرة للاطلاع على المشاريع التي تحتاجها المحافظة في قطاع الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتي تتطلب إعادة تأهيل وصيانة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان قد أعلنت أواخر الشهر الماضي، عن تسجيلها أكثر من 70 ألف حالة تسمم جراء تلوث مياه الشرب.

وتعتمد البصرة في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه مرتفعة جدا عن المسموح بها، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

والبصرة هي مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع، منذ 9 يوليو الماضي، في محافظات وسط وجنوب العراق، على تردي الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، فضلا عن فقدان فرص العمل.

جدير بالذكر أن البصرة ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار (غرب)، وهي مركز صناعة النفط في البلاد ومنفذها البحري الوحيد.

المصدر: وكالات + تويتر