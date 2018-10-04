العاهل الأردني وسلطان بروناي يسلمان راية الثورة العربية الكبرى

شهد ملك الأردن عبد الله الثاني، وسلطان بروناي حاج حسن البلقية، احتفال استعراض العلم وتسليم راية الثورة العربية الكبرى في ميدان الراية، بالديوان الملكي.

وسلم الملك وسلطان بروناي، راية الثورة العربية الكبرى إلى كتيبة الأمير محمد الآلية (كتيبة النخوة)، خلال "استعراض العلم" الذي انتظم فيه 550 عسكريا من منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وستبقى الراية في عهدة كتيبة الأمير محمد الآلية/9 (كتيبة النخوة)، بعد أن كانت في عهدة كتيبة جعفر بن أبي طالب الآلية/39 (الطيار)، وستتسلمها كتيبة أخرى في "استعراض العلم" المقبل من خلال هذا الاستعراض العسكري السنوي، الذي يمثل احتفالات القوات المسلحة الأردنية بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن كتيبة الأمير محمد الآلية/9 (النخوة) شكلت في 1949، وكان لها مشاركات في معارك فلسطين عام 1967، وحرب الاستنزاف، وشاركت ضمن قوات حفظ السلام الأردنية في هاييتي ومشاركتين في أفغانستان.

المصدر:وكالات