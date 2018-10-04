عبد المهدي يبلغ الكتل السياسية بعدم ترشيح أي برلماني لمنصب وزير

أبلغ المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الكتل السياسية بعدم ترشيح أي من برلمانيي الدورة الحالية لمنصب وزير.

وقال مقرب من عبد المهدي لـRT إن "عبد المهدي أبلغ كافة الأحزاب السياسية بعدم ترشيح أي برلماني في الدورة الحالية لأي وزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة، بغية السيطرة على ملف الوزراء الجدد".

وأضاف أن "الغاية من ذلك، حتى تقدم الكتل السياسية شخصيات مختصة للوزارات، لا أن تقدم شخصيات قد تكون بعيدة عن الاختصاص وقد تتعرض لضغوط أو أية مشاكل أخرى".

المصدر: RT