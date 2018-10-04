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داعش يطلب فدية للإفراج عن مختطفات السويداء ويحدد الرقم

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داعش يطلب فدية للإفراج عن مختطفات السويداء ويحدد الرقم
Reuters Zohra Bensemra
أرشيف
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كشفت مصادر في المعارضة السورية اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" وافق على إطلاق سراح مختطفي محافظة السويداء مقابل فدية مالية.

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وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إن "تنظيم داعش طلب مبلغ مليون دولار عن كل مختطف وعددهم 22 امرأة وثمانية أطفال إضافة إلى الإفراج عن نساء معتقلات لدى الحكومة السورية".

وكان تنظيم داعش أعلن أول أمس الثلاثاء، عن قتل المختطفة ثريا أبو عمار وهي إحدى المختطفات.

المصدر: وكالات

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