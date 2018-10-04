ميركل: لا نريد وجودا إيرانيا قرب حدود إسرائيل

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها لإسرائيل عن "عدم قبول" الحضور الإيراني قرب الحدود الإسرائيلية.

وقالت ميركل في أعقاب مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تحدثنا عن ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا"، مشيرة إلى أنها ناقشت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا.

وأضافت ميركل: "لا يجوز أن يكون لإيران حضور بالقرب من حدود إسرائيل في الجولان".

وأكدت المستشارة الألمانية أن برلين تشاطر تل أبيب رأيها بأنه يجب بذل كل الجهود الممكنة من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفة أنها تعتزم مواصلة مناقشة هذا الموضوع مع إسرائيل.

نتنياهو: سنواصل منع محاولات إيران لجعل لبنان وسوريا معقلا لها

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل ستستمر بالقيام بما هو الضروري لحماية نفسها وشعبها. وستواصل التصدي لمحاولات إيران لاستخدام سوريا ولبنان بمثابة القواعد الأمامية لمهاجمة إسرائيل".

ودعا نتنياهو كافة دول العالم للضغط على إيران حتى تغلق برنامجها النووي العسكري وانسحاب كامل قواتها من سوريا، حسب قوله.

القضية الفلسطينية

وفي معرض الحديث عن التسوية الشرق أوسطية، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل وقف "تردي الأوضاع في قطاع غزة"، علما بأن إسرائيل تتهم السلطات الفلسطينية بعرقلة المفاوضات حول الهدنة في القطاع.

من جهتها، أكدت أنغيلا ميركل تمسك ألمانيا بحل الدولتين، وأكدت أنها ستبذل جهودا من أجل إقناع الجانب الفلسطيني بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

كما أعربت ميركل عن قلقها إزاء استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنه يعرقل إيجاد حل للقضية.

وأضافت ميركل أنها ستتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد مباحثاتها مع نتنياهو، وستبحث معه الوضع في قطاع غزة.

المصدر: وكالات