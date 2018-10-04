السعوديون يشاركون كبار منتجي السلاح في جنوب افريقيا

قال رئيس شركة الدفاع الحكومية السعودية لرويترز إن المملكة تجري محادثات مع كبار منتجي السلاح في جنوب إفريقيا وتدرس شراء حصة في شركة "دينيل" الدفاعية الحكومية التي تواجه مشاكل.

وصرح أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية بأنه يتوقع استكمال اتفاقات الشراكة الأولى مع شركات جنوب إفريقية بحلول نهاية العام لكنه لم يحدد الشركاء.

وأقرت إدارة المشروعات العامة في جنوب إفريقيا التي تشرف على شركة "دينيل" بأن المحادثات جارية مع الشركة السعودية.

وأفادت إدارة المشروعات العامة بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي ترتيبات لشراكة محتملة.

المصدر: رويترز