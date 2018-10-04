العراق.. مجهولون يطلقون النار على غواصين في شط العرب

أعلنت وزارة النقل العراقية، أن غواصين يعملون في الشركة العامة للموانئ تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامهم بإصلاح أنبوب للماء في شط العرب.

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وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة مجهولين ترجلوا من دراجاتهم النارية وأطلقوا النار على غواصين وطاقم الرافعة البحرية "حمرين" التابعة إلى الشركة العامة للموانئ"، مبينا أن "إطلاق النار حصل خلال قيام الغواصين وطاقم الرافعة بإصلاح أنبوب للماء، يمتد فوق قعر شط العرب في محافظة البصرة، من أجل توفير المياه العذبة إلى قرى قضاء شط العرب".

وأشار الحمامي إلى أن "الاعتداء لم يسفر عن إصابات، لكنه أدى إلى توقف عملية إصلاح الأنبوب"، مضيفا أن "فريق العمل بحاجة إلى تدخل الشرطة النهرية، وتوفير الحماية لهم ليستمروا بإنجاز أعمال إصلاح الأنبوب".

يذكر أن المواطنين في محافظة البصرة يعانون منذ أشهر من تفاقم أزمة ملوحة وتلوث المياه، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات السياسية والخيرية والمرجعية الدينية إلى التدخل لتقديم المساعدة.

وضمن إطار تلك الجهود أخذت وزارة النقل على عاتقها من خلال الشركة العامة للموانئ، إصلاح أنبوب قديم للماء بقطر متر يمتد في قاع شط العرب.

المصدر: السومرية نيوز