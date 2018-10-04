لبنان وروسيا يناقشان في موسكو عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم

ناقش نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فومين، مع جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون الروسية، مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الاجتماع ركز على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وكذلك مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قبل اندلاع الصراع في الجمهورية العربية السورية.

كما تبادل المسؤولان الروسي واللبناني وجهات النظر حول آفاق العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية.

وقد عقد الاجتماع في جو ودي للتأكيد من جديد على استعداد الأطراف لمواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين وزارتي الدفاع، بما في ذلك ما يخص القضايا الإنسانية.

المصدر: وكالات روسية