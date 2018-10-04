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البرادعي "يغرد" عن اختفاء خاشقجي الغامض!

أخبار العالم العربي

البرادعي
AFP
محمد البرادعي
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رأى السياسي المصري والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تعليق على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن اختفاء إنسان في عاصمة كبرى إهانة للعقول.

وأعرب البرادعي عن تمنياته في أن يظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطع أثره منذ يومين أثناء مراجعته القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في أقرب وقت سليما معافى.

المصدر: تويتر

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