البرادعي "يغرد" عن اختفاء خاشقجي الغامض!

رأى السياسي المصري والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تعليق على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن اختفاء إنسان في عاصمة كبرى إهانة للعقول.

وأعرب البرادعي عن تمنياته في أن يظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطع أثره منذ يومين أثناء مراجعته القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في أقرب وقت سليما معافى.

بصرف النظر عن أية تفاصيل وأية مواقف أتمنى أن يظهر جمال خاشقجي اليومً سليما معافى ، وأن تتعاون السلطات المعنية فى البحث عنه . اختفاء انسان من الوجود دون أثر من وسط عاصمة كبرى هو إهانة لعقولنا وضربة قاصمة لكل قيمة انسانية. #جمال_خاشجقي — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 4, 2018

المصدر: تويتر