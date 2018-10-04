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مصدر لـ RT: عبد المهدي يبحث إمكانية العيش خارج المنطقة الخضراء

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مصدر لـ RT: عبد المهدي يبحث إمكانية العيش خارج المنطقة الخضراء
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كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الخميس، عن وجود نية لدى عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالعيش خارج المنطقة الخضراء، حسبما أفاد مراسلنا في بغداد.

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وقال المصدر لـRT  إن "عبد المهدي الذي يعيش في منطقة الكرادة القريبة من المنطقة الخضراء، يبحث إمكانية البقاء فيها أو في مكان آخر غير المنطقة الخضراء المحصنة"، موضحا "يريد عبد المهدي الاقتراب من الشارع العراقي وتشجيع بقية السياسيين على السكن بين الناس".

وأضاف: "ما زال الأمر يبحث لكن يرجح أن عبد المهدي سيكون أول رئيس حكومة عراقية بعد 2003 يغادر المنطقة الخضراء".

وتقع المنطقة الخضراء في وسط بغداد وهي محصنة وتسمى أيضا بالمنطقة الدولية، وتضم مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية أبرزها السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

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