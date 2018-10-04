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واشنطن: نأمل أن لا تتحكم إيران في الحكومة العراقية الجديدة

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واشنطن: نأمل أن لا تتحكم إيران في الحكومة العراقية الجديدة
Reuters Brendan McDermid
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في أن تهتم الحكومة العراقية الجديدة بالوحدة الوطنية وأن "لا تتحكم فيها إيران".

وقال بومبيو، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، إنه يأمل بأن تكون الحكومة العراقية الجديدة تهتم بالوحدة الوطنية للبلاد ومستقبل شعبها، "ولا تتحكم بها إيران".

وفي إشارة إلى ما تصفه واشنطن بالتهديدات، التي تواجهها بعثاتها الدبلوماسية في العراق قال وزير الخارجية إن "مخابراتنا قوية في هذا الصدد. بوسعنا رؤية يد آية الله وتابعيه تدعم هذه الهجمات على الولايات المتحدة".

كما تطرق وزير الخارجية الأمريكي في تصريحه إلى تسليم روسيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس-300" إلى سوريا، قائلا إن "تسليم سوريا إس-300، خطر كبير على استقرار الشرق الأوسط، والمنطقة".

وأعلن بومبيو عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 1955، مؤكدا أن الانسحاب من المعاهدة يأتي ردا على ما اعتبره "استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية".

المصدر: وكالات

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