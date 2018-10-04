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السنوار يصدر بيانا توضيحيا حول حوار معه نشرته "يديعوت أحرونوت"

أخبار العالم العربي

السنوار يصدر بيانا توضيحيا حول حوار معه نشرته
AFP
يحيى السنوار
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أصدر مكتب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، توضيحا حول حوار معه نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضح مكتب السنوار، اليوم الخميس، أن الصحفية تقدمت بطلب رسمي للقاء رئيس حركة "حماس" في غزة لصالح صحيفتي "لاريبوبليكا" الإيطالية و"الغارديان" البريطانية.

وذكر أن تحريات الإعلام الغربي في الحركة أثبتت أن الصحفية ليست إسرائيلية.

وأكد المكتب أنه لم تكن هناك مقابلة مباشرة مع الصحفية المذكورة، بل أرسلت الأسئلة وتم الإجابة عنها، فيما التقطت صورة لصالح اللقاء فقط، معربا عن أسفه لعدم احترام الصحفية مهنتها.

وأضاف: "على ما يبدو فقد باعت الصحفية اللقاء لصحيفة يديعوت أحرونوت"، مشيرا إلى أنها حرفت بعض المضامين ليبدو اللقاء وكأنه تم لصالح صحيفة إسرائيلية.

ولفت مكتب السنوار إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الصحفية ومقاضاتها.

المصدر: موقع حركة حماس

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