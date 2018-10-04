الصدر يوعز بعدم ترشيح أي وزير من جهته

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن تمكنه من جعل رئيس الوزراء مستقلا ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق، لافتا إلى أنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهته.

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وكتب الصدر في تغريدة له: "أننا بدأنا بخطوات الإصلاح وها نحن اليوم نتممها بقدر المستطاع".. "أشكر المرجعية العليا وكل من آزرنا ووثق بنا".

وأضاف: "تمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلا بل ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق".. "إننا أوعزنا بتشكيل كابينته الوزارية بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية الجميلة".

ودعا الصدر إلى "السير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق أسس صحيحة كما حاول سلفه من قبله ذلك، مبتعدا عن التفرد بالسلطة والمناصب بل الوطن هو المقدم والمواطن فحسب"، موضحا أنه "إما أن ينتصر الإصلاح تدريجيا وإما أن ينتفض الشعب كليا".

وقدم زعيم التيار الصدري التهاني لبرهم صالح بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، متمنيا له التوفيق والنجاح.

المصدر: السومرية نيوز