الحريري "متفائل جدا" بشأن تشكيل الحكومة

صرح رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بأنه "متفائل جدا" بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد مرور 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة.

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وقال الحريري عقب لقائه بالرئيس ميشال عون: "اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي والأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثان مع الرئيس عون قريبا".

وفي سياق إجابته عن أسئلة الصحفيين قال الحريري إنه "متفائل جدا" بشأن تشكيل الحكومة.

ونقلت قناة "الجديد" عن علي بزي، النائب في حزب "الأمل" الذي يتزعمه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قوله إن بري "يرى أنه حصل نوع من التوازن في التنازلات بموضوع تشكيل الحكومة"، مؤكدا وجود "بصيص من الأمل" بهذا الشأن.

وخلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي عبر رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، مرارا عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة في أزمة التأخير في تشكيل الحكومة، لكنها لم تحصل لحد الآن.

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المصدر: أ ف ب