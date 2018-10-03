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الملك سلمان يهاتف الرئيس العراقي الجديد

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يهاتف الرئيس العراقي الجديد
Reuters Thaier Al-Sudani
برهم صالح
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أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي الجديد برهم صالح، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب العراقي بانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية.

وانتخب البرلمان العراقي مساء أمس مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، رئيسا للعراق، في جلسة سرية، بحضور 302 من أصل 329 نائبا. وحصل صالح خلال الجولة الثانية من التصويت على أغلبية 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتعهد السياسي المخضرم برهم صالح أثناء أدائه اليمين عقب الفوز، بحماية وحدة العراق وسلامته، كما كلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات

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