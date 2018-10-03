غزة.. مقتل فلسطيني وإصابة 24 آخرين برصاص إسرائيلي

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مقتل شاب وإصابة 24 آخرين، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمتظاهرين عند حدود القطاع.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد قتل الفتى أحمد سمير أبو حبل (15 عاما) جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون خلال التصدي للمتظاهرين بالقرب من حاجز بيت حانون.

🚨 شهيد و 24 اصابة مختلفة و استهداف سيارتي اسعاف بقنابل الغاز شمال قطاع غزة — د.أشرف القدرة (@press221) 3 октября 2018 г.

وأشارت الوكالة إلى أن 24 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص، كما أصيب آخرون بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على المتظاهرين.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش استهدفت سيارة إسعاف بقنبلة غاز مباشرة عند الحاجز ولم تسفر عن إصابات.

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وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى حاجز بيت حانون، للمشاركة في التظاهرة التي نظمت تحت شعار "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".

ووصل مئات من الشبان بشكل مباشر إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة، فيما ردت عليهم القوات الإسرائيلية بالرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

المصدر: وكالات