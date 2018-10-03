 
مباشر
عاجل
بوتين: ليس في الأفق تنفيذ أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في إدلب

غزة.. مقتل فلسطيني وإصابة 24 آخرين برصاص إسرائيلي

أخبار العالم العربي

غزة.. مقتل فلسطيني وإصابة 24 آخرين برصاص إسرائيلي
Reuters
قطاع غزة (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvjm

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مقتل شاب وإصابة 24 آخرين، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمتظاهرين عند حدود القطاع.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد قتل الفتى أحمد سمير أبو حبل (15 عاما) جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون خلال التصدي للمتظاهرين بالقرب من حاجز بيت حانون.

وأشارت الوكالة إلى أن 24 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص، كما أصيب آخرون بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على المتظاهرين.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش استهدفت سيارة إسعاف بقنبلة غاز مباشرة عند الحاجز ولم تسفر عن إصابات.

إقرأ المزيد
سقوط طائرة بدون طيار في قطاع غزة

وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى حاجز بيت حانون، للمشاركة في التظاهرة التي نظمت تحت شعار "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".

ووصل مئات من الشبان بشكل مباشر إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة، فيما ردت عليهم القوات الإسرائيلية بالرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب للملك سلمان: عليكم أن تدفعوا!