مصر تؤكد على ثبات سياستها تجاه العراق

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في القاهرة لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة العربية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن شكري هنأ رئيس مجلس النواب العراقي بإتمام انتخاب رئيس الجمهورية العراقي، وتكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعرب للحلبوسي عن اعتزازه الكبير بعمق ومتانة العلاقات المصرية – العراقية، مؤكدا على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، وأبرزها دعم وحدته وسيادته على كافة أراضيه، وثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز كافة العقبات.

من جانبه، ثمن الحلبوسي الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الكفاءات المصرية.

المصدر: RT