علاء مبارك يكشف حقيقة ظهور شقيقه جمال على "تويتر"

يتفاعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بشكل كبير على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث رد على حقيقة ظهور حساب لشقيقه جمال على الموقع.

وجاء حديث علاء ردا على أحد متابعيه سأله قائلا: "‏هل هذا حساب الأستاذ جمال فعلا أم مزور،؟ نرجو التوضيح". ليجيبه مبارك الابن بقوله: "مزور".

هو دا أكونت الأستاذ جمال فعلا ولا مزور ؟

نرجوا التوضيح ؟ 🙏@AlaaMubarak_pic.twitter.com/100FKetVTc — Dodo Mubarak (@dodoelmasry86) 3 октября 2018 г.

وفي واقعة أخرى، أثار ظهور علاء مبارك، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه دعم النادي الأهلي في البطولة الإفريقية، فضلا عن حضوره مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري أمس من مدرجات إستاد السلام الذي أقيمت عليه المباراة.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 2-0 على وفاق سطيف، وكتب علاء عبر حسابه:" مبروك لنا جميعا فوز النادي الأهلي، وكلنا الأهلي في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله في النهائي والفوز بالكأس."

معروف ان علاء مبارك بيشجع الاسماعيلي من زمان ومفيش اسمعلاوي بيشجع الاهلي !!! مش فاهم هو بيحب الشو ولا روح رياضية؟ https://t.co/ISgTQqGRsn — islam karmalawy (@islam_karmalawy) 3 октября 2018 г.

تهنئة نجل مبارك – المعروف عنه عشقه وتشجعيه لنادي الإسماعيلي- أثارت ردود فعل مختلفة، وهو الأمر الذي دفع أحد متابعيه لسؤاله، قائلا: "معروف أن علاء مبارك يشجع الإسماعيلي من فترة طويلة ولا يوجد مشجع للإسماعيلي يشجع الأهلي!!! لم أفهم ما يحبه.. أم هي روح رياضية"؟

فيما رد عليه علاء مبارك، قائلا: "إسماعيلاوي أصيل وأشجع الأهلي في بطولة أفريقيا، ظنها كيف ما شئت، هل أنا أستعرض أم أنا محب للرياضة"!

المصدر: الوطن + تويتر