البرلمان التركي يمدد التفويض للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق

صادق البرلمان التركي على قرار تمديد فترة تفويض الحكومة التركية لمدة عام واحد لإجراء عمليات عسكرية في كل من العراق وسوريا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن غالبية أعضاء البرلمان وافقوا، في جلسة عقدت اليوم الأربعاء، على تصديق القرار المناسب الذي أصدره سابقا حول هذا الشأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وينص القرار على منح الجيش التركي حقا رسميا في شن عمليات عسكرية على أراضي كل من سوريا والعراق.

وأصدرت السلطات التركية تفويضا مماثلا لأول مرة في العام 2007، لكن القرار خص آنذاك فقط العراق، لكن في العام 2012 منحت البرلمان حقا مشابها للجيش التركي لتنفيذ عمليات في سوريا بذريعة تعمق الأزمة السياسية العسكرية في البلاد وارتفاع كثافة قصف تركبا من داخل الأراضي السورية، ليتم بعد ذلك جمع الإجازتين في تفويض واحد.

وأطلقت تركيا في 10 مارس الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

كما تنفذ القوات التركية منذ يناير 2018 عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا أسفرت عن سيطرتها على منطقة عفرين وتجري بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" ضد "وحدات الحماية الكردية"، التي تعتبرها حليفا لـ"حزب العمال الكردستاني".

وخلال السنتين 2016 و2017 شنت تركيا عملية "درع الفرات" ضد كل من تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" وبسطت خلالها سيطرتها على مناطق واسعة شمال البلاد من جرابلس إلى إعزاز.

المصدر: الأناضول + وكالات