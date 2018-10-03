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ماذا طلب أدرعي من ملكة جمال لبنان الجديدة؟!

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ماذا طلب أدرعي من ملكة جمال لبنان الجديدة؟!
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غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر قائلا: "مبروك لملكة جمال لبنان مايا رعيدي، أناشد مايا أن تبدأ السلام في لبنان".

وطلب أدرعي من ملكة جمال لبنان أن "تضم صوتها لمن يطالبون بإبعاد معدات حزب الله وصواريخه عن الأماكن السكنية، وبالأخص من الأماكن التي تضيف زوارا عالميين كمطار الحريري الدولي في بيروت.

ونشر الجيش الإسرائيلي قبل أيام صورا وفيديو لبنية تحتية في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مدعيا أنها لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة، من طرف "حزب الله" اللبناني.

ووفقا لأدرعي، فقد حاول "حزب الله" في العام الأخير، إقامة بنية تحتية لتعديل الصواريخ في حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي.

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المصدر: وكالات

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