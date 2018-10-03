بومبيو: توريد روسيا أنظمة "إس 300" لسوريا تصعيد خطير

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، توريد روسيا لمنظومة "إس 300" للدفاع الجوي إلى سوريا، "تصعيدا خطيرا".

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على تسليم موسكو أنظمة "إس 300" للدفاع الجوي الروسية إلى سوريا، معتبرة الأمر "تصعيدا خطيرا".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، خلال مؤتمر صحفي: "لم أطلع على هذا النبأ، وليس بوسعي التأكيد ما إذا كان صحيحا.. أأمل أنهم لم يقوموا بذلك، لأنه من شأنه أن يكون نوعا من تصعيد خطير، نظرا للقضايا القائمة في سوريا".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، أن روسيا سلمت إلى سوريا أنظمة "إس 300" للدفاع الجوي.

وأشار الوزير الروسي أن توريد الأنظمة تم بالفعل،وأن سوريا حصلت على ما مجموعه 49 قطعة معدات، بما في ذلك 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

المصدر: وكالات