العثور على جثة الطيار السعودي المفقود في إسبانيا

عثرت السلطات الإسبانية على جثة الطيار السعودي عمر بن سلمان المطيري المفقود منذ شهر أبريل الماضي، في شواطئ مدينة ملقا جنوبي البلاد.

وفقد الطيار المطيري في الثالث من أبريل الماضي، عندما كان في نزهة بحرية، فيما أكدت الشرطة وحرس الحدود أنه "سقط في البحر".

وأصدرت السفارة السعودية لدى مدريد بيانا بالحادثة، قالت فيه، إنها "تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة، بسقوط المطيري من باخرة سياحية (كروز)، في طريق عودتها إلى برشلونة، بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، وعلى بعد 30 ميلا من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا ــ جنوب شرقي إسبانيا".

وبينت السفارة حينها، أنها طلبت من السلطات الإسبانية سرعة البحث عن الطيار وموافاتها بالنتائج وبتفاصيل الحادثة، واتخذت قوات خفر السواحل الإسبانية الإجراءات اللازمة، وأطلقت عملية تمشيط لمنطقة الحادثة بواسطة طائرات مروحية وزوارق سريعة، من دون جدوى.

سقط من باخرة عندما كان في طريق عودته من رحلة سياحية بحرية إلى #إسبانيا..

العثور على جثة الطيار المطيري بعد 6 أشهر اختفاء.#عاجل..



https://t.co/gORlfCS1iwpic.twitter.com/EUBsGTe6sA — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر أن الطيار المهندس عمر المطيري من منتسبي شركة "أرامكو" السعودية.

المصدر: عكاظ